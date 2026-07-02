Подорожание продуктов в Кировоградской области уже отражается не только на стоимости хлеба.

Подорожание продуктов в Кировоградской области набирает обороты из-за роста производственных и логистических затрат, передает Politeka.

Эксперты отмечают, что цены повышаются постепенно, однако тенденция остается устойчивой и охватывает все большее количество категорий товаров.

В ближайшие месяцы наибольшие изменения ожидаются в сегменте хлебобулочных изделий. По оценкам специалистов, конечная стоимость может вырасти примерно на 6% в течение квартала, тогда как ежемесячное повышение составит около 2%.

Основной причиной называют увеличение себестоимости. Производителям приходится больше тратить на энергоносители, горючее, удобрения, перевозку, ремонт техники и оплату труда.

По отраслевым расчетам, возделывание сельскохозяйственных угодий сейчас обходится примерно на 35–40% дороже, чем раньше. В то же время, даже стабильный урожай не позволяет полностью компенсировать дополнительные расходы.

Удорожание продуктов в Кировоградской области уже отражается не только на стоимости хлеба. Постепенный рост также фиксируется в категориях молочной продукции, мясных изделий, овощей борщового набора и бакалейной группы.

Дополнительное влияние оказывают военные обстоятельства. Из-за более сложной логистики увеличиваются транспортные расходы, сохраняется нехватка работников, а финансовое планирование усложняет высокие кредитные ставки и экономическую неопределенность.

Несмотря на отсутствие дефицита товаров на полках магазинов, общая динамика остается восходящей. Именно поэтому расходы домохозяйств на обычные покупки, по прогнозам аналитиков, продолжат постепенно увеличиваться.

Источник: obozrevatel

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