Подорожание проезда в Виннице не повлияет на льготные перевозки.

Подорожание проезда в Виннице вступит в силу с 1 августа, сообщает Politeka.net.

В общественном транспорте будут действовать обновленные тарифы, при этом выгодным способом оплаты останется использование проездного билета.

Соответствующее решение приняли городские власти после пересмотра стоимости перевозок. Разовая поездка обойдется в 25 гривен, тогда как владельцы проездных смогут платить от 15 до 17 гривен в зависимости от выбранного пакета.

Для пользователей персонализированной «Муниципальной карты винничанина» доступны несколько вариантов. Абонемент на 130 поездок в течение 30 дней стоит 1500 гривен для взрослых, 750 гривен для студентов и учащихся профессионально-технических заведений, а также 450 гривен для школьников. Пакет на 80 поездок обойдется в 1200, 600 и 360 гривен соответственно. Также предусмотрен безлимитный проездной на 30 дней за 2250 гривен.

Для неперсонализированных карт установили другие цены. Пакет на 130 поездок обойдется в 1725 гривен, на 80 — 1380 гривен, а безлимитный абонемент в месяц — 2600 гривен.

В городском совете отмечают, что подорожание проезда в Виннице не повлияет на льготные перевозки. Их и дальше будут финансировать из бюджета общины. Кроме того, для владельцев «Муниципальной карты винничанина» сохранится возможность бесплатной пересадки в течение 30 минут.

Ранее в Винницкой транспортной компании сообщалось, что экономически обоснованная стоимость значительно выше: 34 гривны для трамваев и троллейбусов и 41 гривна для автобусов. После доверенности городского головы Сергея Моргунова расчеты пересмотрели и предложили социально ориентированный тариф в размере 25 гривен.

В мэрии отмечают, что обновленные расценки должны обеспечить стабильную работу транспорта, сохранить качество перевозок и поддерживать надлежащее техническое состояние подвижного состава.

Источник: Винницкий городской совет

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