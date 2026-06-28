Именно так выглядит прогноз погоды на неделю с 29 июня по 5 июля в Днепре в разрезе синоптических изменений над Приднепровьем.

Прогноз погоды на неделю с 29 июня по 5 июля в Днепре говорит о том, что в городе сохранится контрастный летний характер атмосферы с чередованием сильной жары, коротких стабильных периодов и локальных осадков разной интенсивности, сообщает Politeka.

Начало периода будет отмечено максимально высокими температурными значениями. 29 июня воздух прогреется до +35°, при этом утром еще возможны остатки облачности, которая быстро рассеется. Осадков не прогнозируется, а дневной прогрев будет интенсивным. 30 числа ситуация остается спокойной: преимущественно ясное небо и стабильный тепловой фон до +35…+36° в пиковые часы.

С 1 июля сохранится тёплая погода, однако с постепенным увеличением влажности. В течение суток преобладает солнечная активность, хотя во второй половине могут появляться отдельные облачные образования. 2 июля станет относительно равным по условиям – ясность и сухость будут доминировать, а температура удержится около +32°.

3 июля принесет смену синоптической картине. В первой половине будет наблюдаться светлый период, однако после обеда облачность быстро усилится. Ожидается дождь, который продлится до вечера, сопровождаясь снижением комфортности воздуха.

4 числа над регионом удержится плотная облачная масса. В течение дня прогнозируется осадочная активность, наиболее заметная в дневные часы. К вечеру интенсивность постепенно снизится, но небо останется закрытым.

Завершающий этап – 5 июля – пройдет под влиянием неустойчивых воздушных потоков. Утро еще будет выглядеть относительно спокойным, однако ближе ко вторым половине суток снова возрастет вероятность осадков, которые могут усилиться в вечернее время.

В итоге эта неделя демонстрирует типичную летнюю динамику: от экстремального тепла на старте до более влажной и меняющейся фазы в конце. Именно так выглядит прогноз погоды на неделю с 29 июня по 5 июля в Днепре в разрезе синоптических изменений над Приднепровьем.

Источник: sinoptik

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: регистрация продлится всего один день, что еще нужно знать.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: раздача будет длиться всего два дня, куда нужно обращаться.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.