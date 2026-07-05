Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 липня в Дніпрі свідчить, що вже у четвер атмосферні умови зміняться.

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 липня в Дніпрі показує, що найближчими днями місто очікують літнє тепло, чергування сонячної погоди з хмарністю та періодичні дощі, передає видання Politeka.

У понеділок, 6 липня, вночі буде близько +19, удень повітря прогріється до +25. Опади можливі після обіду, однак до вечора вони припиняться, а небо знову проясниться.

У вівторок синоптики прогнозують ясний день без дощу. Температура підніметься до +28, вітер залишатиметься слабким, що створить комфортні умови для прогулянок.

Найспекотнішим стане середа. Стовпчики термометрів покажуть до +30, небо майже весь час залишатиметься безхмарним, істотних опадів не передбачається.

Водночас Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 липня в Дніпрі свідчить, що вже у четвер атмосферні умови зміняться. Після сонячного ранку з'явиться хмарність, а вдень і ввечері можливий дощ. Максимальна температура становитиме близько +27.

П'ятниця пройде під переважно похмурим небом. Опади триватимуть майже весь день, а повітря прогріється до +26.

У суботу ранок буде ясним, однак після обіду зросте хмарність. У другій половині доби прогнозують невеликий дощ, денний максимум сягне +26.

Неділя також розпочнеться сонячно, проте ближче до вечора можливі короткочасні опади. Температура вдень підніметься до +27.

Також варто зауважити, що загалом наступний тиждень принесе мешканцям міста теплу літню погоду без різких перепадів температури. Найбільша ймовірність дощів припаде на другу половину періоду, тоді як початок тижня буде переважно сонячним.

Джерело: Синоптик

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