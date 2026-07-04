Подорожание проезда в Одессе вступило в силу с 27 июня: стоимость поездки в городских маршрутках выросла с 20 до 25 гривен, передает Politeka.

Перевозчики объясняют изменение увеличением затрат на горючее, ремонт техники и закупку запчастей.

Местные жители по-разному восприняли новый тариф. Часть пассажиров признают, что нынешняя экономическая ситуация и рост стоимости ресурсов заставляют транспортные предприятия пересматривать расценки. Среди основных причин называют подорожание технического обслуживания, логистики и оплату труда.

В то же время многие жители города ожидают, что после изменения стоимости перевозок улучшится и состояние автобусов. Пассажиры обращают внимание на устаревший подвижной состав, тесные салоны и недостаточный уровень комфорта, который, по их мнению, не соответствует новой цене.

Кроме того, удорожание проезда в Одессе вынуждает часть жителей пересматривать свои транспортные привычки. Некоторые планируют чаще пользоваться троллейбусами, другие отказываются от коротких поездок в пользу пешей ходьбы, чтобы сократить ежедневные расходы.

Особенно ощутимы изменения стали для пенсионеров и людей, которые ежедневно совершают несколько поездок по городу. Они отмечают, что новый тариф создает дополнительную нагрузку на семейный бюджет.

Несмотря на разные оценки, большинство опрошенных соглашаются с тем, что вместе с увеличением стоимости перевозок пассажиры ожидают заметного улучшения качества транспортных услуг и условий поездок.

Горожане надеются, что пересмотр стоимости проезда будет сопровождаться обновлением транспорта и повышением уровня сервиса.

Теперь новые тарифы уже действуют, а их влияние на пассажиропоток станет понятно в ближайшее время.

Источник: novyny.live

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