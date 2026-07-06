Предприятия готовы обучать новых сотрудников и готовы принимать на работу в Одессе пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Одессе найдется на разных должностях, работодатели все чаще готовы взять на вакансию украинцев пожилого возраста, пишет Politeka.net.

В Одессе увеличивается количество вакансий, открытых для людей пенсионного возраста. Работодатели все чаще предлагают работу кандидатам постарше, а многие должности не требуют специального образования или значительного профессионального опыта. Предприятия готовы обучать новых сотрудников прямо на рабочем месте и обеспечивают комфортные условия труда.

Одним из актуальных предложений является вакансия администратора-кассира с заработной платой от 30 до 37 тысяч гривен. Работодатель предлагает посменный график работы, ежедневную выплату заработной платы, бесплатное питание и развоз работников домой после завершения смены.

Основные обязанности включают ведение кассовых операций, расчет персонала, прием заказов через учетную систему Poster, координацию работы курьеров, формирование оптимальных маршрутов доставки и контроль своевременного выполнения заказов.

Также среди доступных предложений вакансия посудомоечницы (уборщицы) с заработной платой 20 тысяч гривен. Рабочее место находится в одном из торговых центров Одессы. Работникам предлагают посменный график, вечерний развоз домой, двуразовое питание и стабильную выплату заработной платы: часть средств выплачивают ежедневно, остальные дважды в месяц.

Основными обязанностями являются поддержание чистоты в заведении, уборка зала, санитарных узлов и служебных помещений, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм. От кандидатов ждут ответственности, чистоплотности и пунктуальности.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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