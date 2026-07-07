Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось жителей Черноморска после пересмотра отдельных платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает издание Politeka.

В городском сообществе уточнили, что изменения касаются только части услуг, однако общая сумма ежемесячных расходов для домохозяйств увеличится.

Больше всего возросла квартирная плата. Теперь она составляет 10,52 гривны за квадратный метр в месяц, что примерно на 40% превышает предыдущий показатель.

Также посмотрели стоимость вывоза и захоронения твердых бытовых отходов. Для одного человека ежемесячный платеж вырос почти на 36%, и теперь составляет 43,85 гривны. Именно эти изменения больше повлияли на общий размер начислений.

Информацию об обновленных расценках обнародовала Черноморская городская территориальная община .

В то же время, электроэнергия для бытовых потребителей остается по действующей ставке — 4,32 гривны за кВт-ч. Государственное регулирование цены продолжит действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.

После завершения отопительного сезона перестали применять сезонную льготу для домохозяйств с электроотоплением. Тариф 2,64 гривны за первые 2000 кВт-ч возобновят с началом нового отопительного периода.

Без изменений остается и стоимость природного газа. Для клиентов "Нафтогаза" действует фиксированный тариф 7,96 гривны за кубометр, который продлили до 30 апреля 2027 года.

В обществе подчеркивают, что Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области обусловлено необходимостью пересмотра экономических расчетов и увеличением расходов на содержание жилищной инфраструктуры. В то же время, базовые энергетические ресурсы пока остаются по действующим расценкам.

Местные власти отмечают, что дальнейшие решения в этой сфере будут приниматься с учетом экономической ситуации и изменений в государственном регулировании.

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: в каком виде могут оказать поддержку украинцам

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кому и какие варианты доступны