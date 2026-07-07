Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зумовлене необхідністю перегляду економічних розрахунків.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області торкнулося жителів Чорноморська після перегляду окремих платежів у сфері житлово-комунального господарства, повідомляє видання Politeka.

У міській громаді уточнили, що зміни стосуються лише частини послуг, однак загальна сума щомісячних витрат для домогосподарств збільшиться.

Найбільше зросла квартирна плата. Відтепер вона становить 10,52 гривні за квадратний метр на місяць, що приблизно на 40% перевищує попередній показник.

Також переглянули вартість вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Для однієї людини щомісячний платіж зріс майже на 36% і тепер становить 43,85 гривні. Саме ці зміни найбільше вплинули на загальний розмір нарахувань.

Інформацію про оновлені розцінки оприлюднила Чорноморська міська територіальна громада.

Водночас електроенергія для побутових споживачів залишається за чинною ставкою — 4,32 гривні за кВт-год. Державне регулювання ціни продовжить діяти щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Після завершення опалювального сезону припинили застосовувати сезонну пільгу для домогосподарств з електроопаленням. Тариф 2,64 гривні за перші 2000 кВт-год відновлять із початком нового опалювального періоду.

Без змін залишається і ціна природного газу. Для клієнтів «Нафтогазу» діє фіксований тариф 7,96 гривні за кубометр, який продовжили до 30 квітня 2027 року.

У громаді наголошують, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зумовлене необхідністю перегляду економічних розрахунків та збільшенням витрат на утримання житлової інфраструктури. Водночас базові енергетичні ресурси поки залишаються за чинними розцінками.

Місцева влада зазначає, що подальші рішення у цій сфері ухвалюватимуть з урахуванням економічної ситуації та змін у державному регулюванні.

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