Подорожание продуктов в Одессе наиболее заметно в молочной категории.

Подорожание продуктов в Одессе фиксируется в ежедневной динамике потребительской корзины на фоне изменений розничных прайсов в торговых сетях и колебаний средних показателей в июне-июле 2026 года, передает Politeka.

Аналитические данные показывают неоднородное движение стоимости базовых позиций питания. В разных категориях зафиксированы как постепенный рост, так и резкие дневные колебания в зависимости от поставщиков и форматов магазинов.

В хлебобулочном сегменте батон «Киевский Нарезной» (500 г) имеет средний уровень 39,93 грн. В марте показатель составил 38,84 грн, что свидетельствует об умеренном повышении. Дневные значения изменялись в диапазоне от 39,03 до 40,46 грн, что отражает нестабильность обновления ценников в ритейле.

В молочной группе сметана «Простонаше» 20% (340 г) показывает более выраженную динамику. Средняя стоимость поднялась до 67,83 грн. против 56,91 грн. предыдущего месяца. Разрыв между торговыми сетями составляет более 8 грн, что формирует разную доступность товара для потребителей.

Рыбный сегмент показывает смешанную картину. Карп потронутый (1 кг) имеет средний уровень 287,00 грн против 275,00 грн раньше. В разных сетях фиксируется значительный разброс – от 229,00 до 345,00 грн, что зависит от логистики и партий поставок.

Подорожание продуктов в Одессе наиболее заметно в молочной категории, в то время как рыбная и хлебная группы показывают умеренные колебания без резких скачков.

Специалисты рынка отмечают, что неравномерное обновление цен в торговых сетях и разница между снабжением формируют дополнительное давление на потребительские расходы населения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.