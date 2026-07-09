В ПФУ объяснили порядок начисления единовременного пособия ко Дню Независимости Украины для жителей Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Выплаты в августе 2026 года получат пенсионеры и другие категории граждан, имеющих на это право. Размер пособия будет составлять от 450 до 3 100 гривен.

В ПФУ обратили внимание, что многие получатели социальной поддержки волнуются из-за возможного сокращения других выплат после получения единовременного пособия. Такие опасения возникают из-за того, что некоторые виды доходов учитываются при определении среднемесячного совокупного дохода семьи, от которого зависит право на некоторые социальные выплаты.

В то же время в Пенсионном фонде подчеркнули, что денежная помощь ко Дню Независимости Украины, ято придет в августе, не будет влиять на назначение базовой социальной помощи. Согласно действующему законодательству, эта выплата не включается в среднемесячный совокупный доход семьи, поэтому ее получение не станет основанием для пересмотра или уменьшения других видов государственной поддержки.

В 2026 году порядок и размеры денежной помощи для пенсионеров и не только в Днепропетровской области определены постановлением Кабинета Министров Украины №602 и законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Единоразовую денежную помощь в Днепропетровской области выплатят в следующих размерах:

3 100 гривен - лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

1 000 гривен - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и детям, находившимся в местах принудительного содержания;

650 гривен - членам семей погибших защитников, а также вдовам и вдовцам умерших или погибших лиц, которые имели статус участника боевых действий;

450 гривен — участникам войны, бывшим узникам концлагерей, гражданам, принудительно вывозимым на работы, а также детям партизан и подпольщиков.

Отдельные суммы предусмотрены для граждан с инвалидностью в результате войны. Лица с І группой инвалидности получат 3 100 грн, с ІІ группой - 2 900 грн, а с ІІІ группой - 2 700 грн.

В Пенсионном фонде также напомнили, что подать документы для оформления выплаты или получить консультацию можно в сервисных центрах ПФУ, через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также дистанционно с помощью электронного портала Пенсионного фонда Украины.

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