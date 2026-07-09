У Пенсійному фонді наголосили про важливі деталі, щодо грошової допомоги до Дня Незалежності України в Дніпропетровській області.

У ПФУ пояснили порядок нарахування одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України для жителів Дніпропетровської області, повідомляє Politeka.net.

Виплати у серпні 2026 року отримають пенсіонери та інші категорії громадян, які мають на це право. Розмір допомоги становитиме від 450 до 3 100 гривень.

У ПФУ звернули увагу, що багато отримувачів соціальної підтримки хвилюються через можливе скорочення інших виплат після отримання одноразової допомоги. Такі побоювання виникають через те, що окремі види доходів враховуються під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, від якого залежить право на деякі соціальні виплати.

Водночас у Пенсійному фонді наголосили, що грошова допомога до Дня Незалежності України, що прийде в серпні, не впливатиме на призначення базової соціальної допомоги. Згідно з чинним законодавством, ця виплата не включається до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, тому її отримання не стане підставою для перегляду або зменшення інших видів державної підтримки.

У 2026 році порядок та розміри грошової допомоги для пенсіонерів і не тільки в Дніпропетровській області визначені постановою Кабінету Міністрів України №602 і законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Одноразову грошову допомогу в Дніпропетровській області виплатять у таких розмірах:

3 100 гривень — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

1 000 гривень — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та дітям, які перебували в місцях примусового утримання;

650 гривень — членам сімей загиблих захисників, а також вдовам і вдівцям померлих або загиблих осіб, які мали статус учасника бойових дій;

450 гривень — учасникам війни, колишнім в'язням концтаборів, громадянам, яких примусово вивозили на роботи, а також дітям партизанів і підпільників.

Окремі суми передбачені для громадян з інвалідністю внаслідок війни. Особи з І групою інвалідності отримають 3 100 грн, з ІІ групою — 2 900 грн, а з ІІІ групою — 2 700 грн.

У Пенсійному фонді також нагадали, що подати документи для оформлення виплати або отримати консультацію можна у сервісних центрах ПФУ, через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також дистанційно — за допомогою електронного порталу Пенсійного фонду України.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з пенсіонерів має право на ці виплати у Дніпропетровській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: як проявляється проблема.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Дніпропетровській області: кому варто на нього чекати.