Подорожание продуктов в Кировоградской области отражается не только на рынке хлеба.

Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается из-за увеличения издержек производителей и более сложных условий доставки товаров, передает Politeka.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы тенденция сохранится.

Наиболее ощутимые изменения могут затронуть хлебобулочные изделия. По предварительным оценкам, в течение квартала их стоимость способна возрасти примерно на 6%, тогда как ежемесячная корректировка составит около 2%.

Представители отрасли объясняют, что производство стало дороже из-за повышения цен на электроэнергию, горючее, удобрения, транспортные услуги, ремонт оборудования и оплату труда. Именно эти факторы оказывают большое влияние на конечную себестоимость.

По подсчетам специалистов, затраты на возделывание полей сейчас превышают предыдущие показатели примерно на 35–40%. Даже достаточный урожай пока не позволяет полностью компенсировать такой рост.

В то же время, подорожание продуктов в Кировоградской области уже отражается не только на рынке хлеба. Постепенное увеличение цен также фиксируется в сегментах молочной продукции, мяса, овощей борщового набора и бакалеи.

Дополнительную нагрузку создают военные факторы. Логистика остается более дорогой, предприятия испытывают нехватку работников, а финансирование осложняется высокой стоимостью кредитных ресурсов.

Несмотря на это, дефицит продовольствия в торговых сетях не прогнозируется. В то же время аналитики считают, что расходы украинских семей на ежедневные покупки и дальше будут постепенно увеличиваться.

Эксперты советуют следить за ценовой динамикой, ведь ситуация зависит от стоимости энергоносителей, логистики и нового урожая.

Источник: obozrevatel

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