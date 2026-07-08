Графики отключения света в Николаевской области на 9 июля вводятся по ряду адресов.

Жителей Николаевской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 9 июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 9 июля вводятся из-за профилактических и ремонтных работ. Энергетики будут проводить проверку воздушных линий электропередач, замену изношенных элементов сетей, а также устранять обнаруженные технические неисправности. Жителям области советуют заблаговременно приготовиться.

По информации АТ «Миколаївобленерго», дополнительные обесточения будут продолжаться в селе Горохивка с 08:00 до 18:00 . Обесточенными будут дома по следующим адресам:

Дорожна — 5

Зализнычна — 1, 3, 5

Мыру — 1, 1А, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18

Прывокзальна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Степова — 5, 11

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/42, 41, 42, 44

с 08:00 до 18:00 плановые работы будут выполняться в селе Воскресенське. На время их проведения без электроэнергии временно останутся потребители по следующим адресам:

Дорожна — 5

Миру — 1, 1В, 1С, 1Д, 12, 15А, 16, 21, 91

Кроме того, графики отключения света в Николаевской области на 9 июля охватят часть населенного пункта Мыхайло-Ларыне. Ограничения будут продолжаться с 08:00 до 18:00 на следующих улицах:

Героив Украины — 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48

Перемогы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

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