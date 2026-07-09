Дефицит продуктов в Винницкой области связан с завершением реализации урожая прошлого года и постепенным исчезновением переходных запасов.

Ситуация с дефицитом продуктов в Винницкой области меняется из-за постепенного сокращения запасов прошлогодней моркови, передает Politeka.

Уменьшение доступных объемов уже сказывается на ассортименте в магазинах и влияет на ценовую ситуацию.

По данным отраслевого мониторинга, остатки прошлогоднего урожая продаются в пределах 13–20 гривен за килограмм. Такие показатели свидетельствуют о том, что запасы в хранилищах постепенно иссякают.

Участники рынка сообщают о понижении количества доступной продукции. В то же время, крупные торговые сети и оптовые покупатели активно закупают овощи, поэтому существующие партии быстро находят своих покупателей.

Фермеры отмечают, что во многих хозяйствах объем продукции, заложенной на хранение, почти исчерпан. Из-за дефицита продуктов в Винницкой области незначительное оживление спроса заметно влияет на рыночную конъюнктуру.

По мнению экспертов, нынешняя ситуация объясняется завершением продаж прошлогоднего урожая и сокращением резервов, которые ранее обеспечивали стабильность поставок и сдерживали ценовые изменения.

Несмотря на уменьшение запасов, морковь все еще стоит дешевле, чем в этот период прошлого года. Аналитики связывают это с достаточным объемом продукции, сформированным в начале сезона хранения.

Специалисты не прогнозируют резкие изменения в ближайшее время. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от темпов поступления нового урожая, эффективности логистики и регулярности поставок свежей продукции в торговые сети.

Эксперты также отмечают, что с увеличением объемов молодой моркови на рынке ценовая ситуация будет постепенно выравниваться, а баланс между спросом и предложением станет более стабильным.

Источник: east-fruit

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