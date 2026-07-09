Дефіцит продуктів у Вінницькій області пов'язаний із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних запасів.

Ситуація з дефіцитом продуктів в Вінницькій області змінюється через поступове скорочення запасів торішньої моркви, передає Politeka.

Зменшення доступних обсягів уже позначається на асортименті в магазинах і впливає на цінову ситуацію.

За даними галузевого моніторингу, залишки минулорічного врожаю наразі продаються в межах 13–20 гривень за кілограм. Такі показники свідчать про те, що запаси у сховищах поступово вичерпуються.

Учасники ринку повідомляють про зниження кількості доступної продукції. Водночас великі торговельні мережі та гуртові покупці активно закуповують овочі, тому наявні партії швидко знаходять своїх покупців.

Фермери зазначають, що у багатьох господарствах обсяги продукції, закладеної на зберігання, майже вичерпані. Через дефіцит продуктів в Вінницькій області незначне пожвавлення попиту помітно впливає на ринкову кон'юнктуру.

На думку експертів, нинішня ситуація пояснюється завершенням продажу торішнього врожаю та скороченням резервів, які раніше забезпечували стабільність поставок і стримували цінові зміни.

Попри зменшення запасів, морква все ще коштує дешевше, ніж у цей самий період минулого року. Аналітики пов'язують це з достатніми обсягами продукції, сформованими на початку сезону зберігання.

Фахівці не прогнозують різких змін найближчим часом. Подальший розвиток подій залежатиме від темпів надходження нового врожаю, ефективності логістики та регулярності постачання свіжої продукції до торговельних мереж.

Експерти також зазначають, що зі збільшенням обсягів молодої моркви на ринку цінова ситуація поступово вирівнюватиметься, а баланс між попитом і пропозицією стане більш стабільним.

Джерело: east-fruit

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