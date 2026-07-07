Дефицит продуктов в Винницкой области эксперты рассматривают как часть общей ситуации на овощном рынке страны.

Дефицит продуктов в Винницкой области оказался среди обсуждаемых тем на фоне подорожания моркови в Украине, передает издание Politeka.

Аналитики связывают ситуацию с сокращением запасов прошлогоднего урожая, сезонными факторами и стабильным спросом торговых сетей.

По результатам рыночного мониторинга остатки продукции предыдущего сезона продают по 13–20 гривен за килограмм. Это примерно на треть дороже, чем неделей ранее, что свидетельствует о быстром росте стоимости.

Специалисты объясняют такую ​​динамику постепенным истощением качественных запасов. Часть овощей уже не пригодна для длительного хранения, поэтому предложение сокращается, а конкуренция между покупателями усиливается.

Дополнительное влияние оказывает активность перерабатывающих предприятий и розничных сетей, одновременно увеличивающих объемы закупок. Это поддерживает высокий спрос на качественное сырье и способствует дальнейшему росту цен.

В то же время, дефицит продуктов в Винницкой области эксперты рассматривают как часть общей ситуации на овощном рынке страны. Несмотря на нынешнее подорожание, средняя стоимость моркови все еще примерно на 56% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от скорости поступления нового урожая, объемов импорта и активности внутреннего рынка.

Специалисты ожидают, что по мере увеличения сезонного предложения ценовая ситуация постепенно стабилизируется.

Эксперты советуют внимательно следить за ситуацией, ведь в ближайшие недели могут стать определяющими для дальнейшей динамики цен.

Источник: east-fruit

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