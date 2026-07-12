Прогноз погоды в Днепре на неделю с 13 по 19 июля показывает, что после относительно комфортного начала температура будет постепенно повышаться. Самым жарким днем ​​станет воскресенье, когда воздух прогреется до +29 градусов, а в отдельные дни второй декады июля жара может достичь +35.



В понедельник, 13 июля, ночью ожидается около +17, днем ​​– до +25. Во вторник станет немного теплее: минимальная температура будет +19, максимальная — +26. В среду синоптики прогнозируют небольшое понижение до +23 днем, после чего тепло снова начнет набирать силу.

В четверг воздух прогреется до +25, а в пятницу и субботу столбики термометров покажут до +26. К концу периода жара усилится. В воскресенье днем ​​прогнозируют уже +29, а ночная температура поднимется до +21, сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.



Прогноз погоды в Днепре на неделю с 13 по 19 июля свидетельствует, что город будет постепенно оказываться под влиянием антициклона. Именно он принесет больше солнца, почти безоблачное небо и рост температуры. По предварительным оценкам синоптиков, во второй декаде июля дневные показатели будут местами достигать +32…+35 градусов. В то же время ночи будут оставаться очень теплыми — не ниже +20…+22.



Для Днепропетровской области июль традиционно не означает длительных дождей. Возможны короткие, но интенсивные ливни, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром, а иногда и локальным градом. Такие осадки способны в считанные минуты подтопить отдельные улицы, однако после их завершения солнечная погода быстро возвращается.



В ясные дни влажность воздуха будет снижаться до 35–45%, поэтому сухая жара будет переноситься легче. Перед грозами и сразу после них воздух станет более влажным и удушливым.

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