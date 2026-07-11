Графики отключения света в Кировоградской области 12 июля связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области 12 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Сотрудники энергокомпании будут выполнять комплекс работ, направленных на повышение надежности электроснабжения.

Как сообщили в АО «Кировоградоблэнерго», 12 июля с 09:00 до 18:00 ремонтные работы будут проводиться в части села Широка Балка. При выполнении технического обслуживания графики отключения света в Кировоградской области охватят потребителей, проживающих по следующим адресам:

Зарична — 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 25А, 27, 31, 33

8-го Березня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Дружбы — 2, 4, 8

Космонавтив — 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Набережна — 1а, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 36

Садова — 1, 1б, 2а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

пров. Космонавтив — 19

пров. Степовый — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18

Также 12 июля с 09:00 до 18:00 профилактические и ремонтные работы будут проводиться в селе Мырне. При выполнении технического обслуживания без электроснабжения временно останутся отдельные потребители. Отключения охватят дома на следующих улицах:

Центральна — 1

Долынська

Чумацькый Шлях — 1а, 1Б, 1д, 1Е

Новогрыгоривка Перша

Перемогы — 54

Ныкыфоривка

Давыдова — 4, 4а, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 28

Кроме того, плановые работы в этот день будут выполняться и в населенном пункте Нова Осота. Здесь графики отключения света будут действовать с 09:00 до 18:00, а временные ограничения коснутся жителей следующих адресов:

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 107, 109

Клынова — 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 80, 84

пров. Мостовый — 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 53.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: цены бьют рекорды.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: известно о самой распространенной причине, по которой можно потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: как изменилась цена.