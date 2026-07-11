Варто завчасно зарядити мобільні телефони через графіки відключення світла у Кіровоградській області на 12 липня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 12 липня пов'язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 12 липня вводяться в межах планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Працівники енергокомпанії виконуватимуть комплекс робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання.

Як повідомили в АТ «Кіровоградобленерго», 12 липня з 09:00 до 18:00 ремонтні роботи проводитимуться у частині села Широка Балка. На час виконання технічного обслуговування графіки відключення світла у Кіровоградській області охоплять споживачів, які проживають за такими адресами:

Зарічна — 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 25А, 27, 31, 33

8-го Березня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Дружби — 2, 4, 8

Космонавтів — 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Набережна — 1а, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 36

Садова — 1, 1б, 2а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

пров. Космонавтів — 19

пров. Степовий — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18

Також 12 липня з 09:00 до 18:00 профілактичні та ремонтні роботи проводитимуться у селі Мирне. На час виконання технічного обслуговування без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі. Відключення охоплять будинки на таких вулицях:

Центральна — 1

Долинська

Чумацький Шлях — 1а, 1Б, 1д, 1Е

Новогригорівка Перша

Перемоги — 54

Никифорівка

Давидова — 4, 4а, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 28

Крім того, планові роботи цього дня виконуватимуться і в населений пункт Нова Осота. Тут графіки відключення світла діятимуть з 09:00 до 18:00, а тимчасові обмеження торкнуться мешканців таких адрес:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 107, 109

Клинова — 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 80, 84

пров. Мостовий — 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 53.

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