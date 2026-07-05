Жителей Запорожья предупредили о графиках отключения света на неделю с 6 по 12 июля, сообщает издание Politeka.net.
Жители призывают заранее учесть графики отключения света в Запорожье на неделю с 6 по 12 июля. Специалисты отмечают, что профилактические работы позволяют своевременно выявить потенциально опасные участки сети, провести модернизацию отдельных элементов электрооборудования и предотвратить масштабные аварийные отключения.
По информации АТ "Запорожьеоблэнерго", первые плановые работы начнутся уже 6 июля 2026 года. С 09:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся отдельные дома по следующим адресам:
- Аматорська: 53
- Вузивська: 5-11, 8, 8А, 8Б, 12
- Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 111-113А
- Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського): 202
- Грыгория Нелюбова (Толбухина): 73-111, 78-120
- Днипровська: 22
- Замкнута: 1-45, 10, 12-26, 2-8
- Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська): 1-23, 2-34
- Исторична: 38, 38А, 38Б
- Латвійська: 16, 8а
- Левка Лукяненка (Тургенева): 15, 15-тимчасово
- Мыколы Корыщенка (Кузнецова): 36а, 36б, 38б
- Мыколы Краснова: 8
- Мицна: 24-32, 33-39
- Насосна: 24, 35, 37
- Поштова: 55, 55-временно, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71
- Райдужна: 3, 3А, 5-9, 4-24
- Руставели: 59-65, 67, 60-66
- Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 16, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б
- Фильтрова: 1, 2
- пр. Моторобудивныкив: 111-145
- пров. Сумижный: 1, 3, 5, 7, 9
- шосе Ориховське: 10
- шосе Пивничне: 24, 26, 28
На следующий день, 7 июля, плановые ремонтные работы продолжатся. С 09:00 до 16:00 электроснабжение будет временно прекращено для потребителей, проживающих по следующим адресам:
- Героив 93-и Брыгады (Гудыменка): 13а, 15 п.1–4, 15 п.5–8, 17 п.1–4
8 июля ремонтные бригады продолжат работу на городских электросетях. В период с 09:00 до 16:00 временные отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:
- Бельфорськый (Пишохидный): 11, 7а
- Ажурна: 20, 22
- Бетховена: 28в
- Гребельна: 5
- Кожедуба: 1а, 1–15а, 2–10
- Мыхайлова: 11, 13, 15, 22–44, 22а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 26а, 26е, 26б, 32, 9
- Рельефна: 25
- Сортувальна: 20, 6–18, 22–28.
Также энергетики сообщили, что 9 июля плановые работы продлятся с 09:00 до 16:00. В настоящее время без электроснабжения временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:
- Арсена Коваленка (Адмирала Макарова): 97а, 117–149, 145а, 145б, 147а, 147б, 125в, 125б, 127а, 135а, 137а, 143а, 143б
- Борыспильска (Братська): 72
- Верхньохортыцька (Пугачова): 55, 57
- Трансформаторныкив (Карла Маркса): 74–140.
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