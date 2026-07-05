Жители призывают заранее учесть графики отключения света в Запорожье на неделю с 6 по 12 июля.

Жителей Запорожья предупредили о графиках отключения света на неделю с 6 по 12 июля, сообщает издание Politeka.net.



Жители призывают заранее учесть графики отключения света в Запорожье на неделю с 6 по 12 июля. Специалисты отмечают, что профилактические работы позволяют своевременно выявить потенциально опасные участки сети, провести модернизацию отдельных элементов электрооборудования и предотвратить масштабные аварийные отключения.

По информации АТ "Запорожьеоблэнерго", первые плановые работы начнутся уже 6 июля 2026 года. С 09:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся отдельные дома по следующим адресам:

Аматорська: 53

Вузивська: 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 111-113А

Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського): 202

Грыгория Нелюбова (Толбухина): 73-111, 78-120

Днипровська: 22

Замкнута: 1-45, 10, 12-26, 2-8

Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська): 1-23, 2-34

Исторична: 38, 38А, 38Б

Латвійська: 16, 8а

Левка Лукяненка (Тургенева): 15, 15-тимчасово

Мыколы Корыщенка (Кузнецова): 36а, 36б, 38б

Мыколы Краснова: 8

Мицна: 24-32, 33-39

Насосна: 24, 35, 37

Поштова: 55, 55-временно, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71

Райдужна: 3, 3А, 5-9, 4-24

Руставели: 59-65, 67, 60-66

Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 16, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

Фильтрова: 1, 2

пр. Моторобудивныкив: 111-145

пров. Сумижный: 1, 3, 5, 7, 9

шосе Ориховське: 10

шосе Пивничне: 24, 26, 28

На следующий день, 7 июля, плановые ремонтные работы продолжатся. С 09:00 до 16:00 электроснабжение будет временно прекращено для потребителей, проживающих по следующим адресам:

Героив 93-и Брыгады (Гудыменка): 13а, 15 п.1–4, 15 п.5–8, 17 п.1–4

8 июля ремонтные бригады продолжат работу на городских электросетях. В период с 09:00 до 16:00 временные отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:

Бельфорськый (Пишохидный): 11, 7а

Ажурна: 20, 22

Бетховена: 28в

Гребельна: 5

Кожедуба: 1а, 1–15а, 2–10

Мыхайлова: 11, 13, 15, 22–44, 22а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 26а, 26е, 26б, 32, 9

Рельефна: 25

Сортувальна: 20, 6–18, 22–28.

Также энергетики сообщили, что 9 июля плановые работы продлятся с 09:00 до 16:00. В настоящее время без электроснабжения временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Арсена Коваленка (Адмирала Макарова): 97а, 117–149, 145а, 145б, 147а, 147б, 125в, 125б, 127а, 135а, 137а, 143а, 143б

Борыспильска (Братська): 72

Верхньохортыцька (Пугачова): 55, 57

Трансформаторныкив (Карла Маркса): 74–140.

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