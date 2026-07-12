В компании отмечают, что графики отключения света в Черниговской области на неделю с 13 по 19 июля носят исключительно технический характер.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 13 по 19 июля будут продолжаться по отдельным адресам, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 13 по 19 июля вводятся через плановые и профилактические работы. Жителям советуют быть готовы к ограничению и зарядить гаджеты.

По данным АТ «Черниговоблэнерго», 13.07.2026 года в городе Носовка будут продолжаться графики отключения света. Обесточение вводят с 09:50–19:00 только в домах, расположенных по адресам:

Б. Хмельныцького 34, 36, 38, 40, 40а, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73а, 75, 77

Вокзальна 284В

Садова 39

14.07.2026 года с 09:00–19:00 без электроэнергии временно останутся отдельные потребители, проживающие в селе Жукивщына. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:

Лисова 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 30

Набережна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39

Центральна 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

15.07.2026 с 09:00–19:00 плановые отключения будут продолжаться в части населенного пункта Кулыкивка. В течение этого времени специалисты будут выполнять техническое обслуживание оборудования. Обесточат адреса:

Артамонова 30

Вокзальна 1, 1а, 1д, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 16, 20, 22

Вячеслава Чорновола 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 27б, 33а

Лугова 9, 11, 11а, 12В, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48

Мыру 7Б, 7в, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 44, 45А, 46, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 72а

Мыхайла Грушевського 16, 16А

Нова 17, 21, 24, 26

Партызанська 20, 22, 22а, 23а, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Перемоги 3, 18Г

Робоча 1, 2

Сичова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 20б.

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