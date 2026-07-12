У компанії наголошують, що графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 13 по 19 липня мають виключно технічний характер.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 13 по 19 липня триватимуть за окремими адресами, повыдомляэ Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 13 по 19 липня вводять через планові та профілактичні роботи. Мешканцям радять бути готовими до обмежень та зарядити гаджети.

За даними АТ «Чернігівобленерго», 13.07.2026 року в місті Носівка будуть тривати графіки відключення світла. Знеструмлення вводять з 09:50–19:00 години тільки в будинках, що розташовані за адресами:

Б. Хмельницького 34, 36, 38, 40, 40а, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73а, 75, 77

Вокзальна 284В

Садова 39

14.07.2026 року з 09:00–19:00 години без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають в селі Жуківщина. Обмеження триватимуть на таких вулицях:

Лісова 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 30

Набережна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39

Центральна 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

15.07.2026 року з 09:00–19:00 планові відключення триватимуть в частині населеного пункту Куликівка. Протягом цього часу фахівці виконуватимуть технічне обслуговування обладнання. Знеструмлять адреси:

Артамонова 30

Вокзальна 1, 1а, 1д, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 16, 20, 22

В'ячеслава Чорновола 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 27б, 33а

Лугова 9, 11, 11а, 12В, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48

Миру 7Б, 7в, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 44, 45А, 46, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 72а

Михайла Грушевського 16, 16А

Нова 17, 21, 24, 26

Партизанська 20, 22, 22а, 23а, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Перемоги 3, 18Г

Робоча 1, 2

Січова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 20б.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога в 1500 гривень: кому з пенсіонерів у Чернігівській області подвоять виплати.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: найближчим часом ціни можуть стати іншими.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: скільки можна отримати в такому випадку.