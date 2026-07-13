Энергетики будут выполнять комплекс профилактических мер, поэтому вводят графики отключения света в Винницкой области на 14 июля.

Графики отключения света в Винницкой области на 14 июля вводятся по отдельным адресам и продлятся много часов подряд, пишет Politeka.net.

Энергетики будут выполнять комплекс профилактических мер, включающий проверку состояния оборудования, замену изношенных элементов, обслуживание воздушных линий электропередачи и устранение потенциальных технических неисправностей. Именно из-за плановых работ будут продолжаться графики отключения света в Винницкой области на 14 июля.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», 14 июля с 09:00 до 17:00 плановые работы будут проводиться в селе Гута-Мовчанська. На период ремонта без электроснабжения временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Вышнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагарина — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова — 17, 18, 41

Тытова — 2, 8, 9

В это же время, с 09:00 до 17:00, энергетики будут выполнять техническое обслуживание сетей и в селе Лука-Мовчанська. Здесь временные отключения электроэнергии коснутся только отдельных домовладений, расположенных по адресу:

1 Травня — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

В. Стуса — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 501

Зарична — 1, 2, 3, 4

Карпенчука — 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Колгоспна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 500

Коцюбынського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 500

М. Грушевського — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20

Пушкина — 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45, 46

Садова — 1, 2, 3, 4, 6

Центральна — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11

Кроме того, профилактические мероприятия запланированы и в селе Мовчаны. Работы также продлятся с 09:00 до 17:00. На время проведения технического обслуживания электросетей по определенным оператором системы распределения адресам:

Гагарина — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 500

Гоголя — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Жовтнева — 1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 41, 48, 505

Зарична — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21

Колгоспна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 19

Леси Украинкы — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12

Лины Костенко — 1, 2, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 501

Лисова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Соборна — 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 504

Сонячна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16

Шевченка — 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 500

Шкильна — 16

Щаслыва — 1, 2, 3, 8, 10, 14, 18.

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