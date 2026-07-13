Графики отключения света в Винницкой области на 14 июля вводятся по отдельным адресам и продлятся много часов подряд, пишет Politeka.net.
Энергетики будут выполнять комплекс профилактических мер, включающий проверку состояния оборудования, замену изношенных элементов, обслуживание воздушных линий электропередачи и устранение потенциальных технических неисправностей. Именно из-за плановых работ будут продолжаться графики отключения света в Винницкой области на 14 июля.
По информации АТ «Винницаоблэнерго», 14 июля с 09:00 до 17:00 плановые работы будут проводиться в селе Гута-Мовчанська. На период ремонта без электроснабжения временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:
- Вышнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39
- Гагарина — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35
- Лермонтова — 17, 18, 41
- Тытова — 2, 8, 9
В это же время, с 09:00 до 17:00, энергетики будут выполнять техническое обслуживание сетей и в селе Лука-Мовчанська. Здесь временные отключения электроэнергии коснутся только отдельных домовладений, расположенных по адресу:
- 1 Травня — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
- В. Стуса — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
- Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 501
- Зарична — 1, 2, 3, 4
- Карпенчука — 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37
- Колгоспна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 500
- Коцюбынського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 500
- М. Грушевського — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20
- Пушкина — 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45, 46
- Садова — 1, 2, 3, 4, 6
- Центральна — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35
- Шевченка — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
Кроме того, профилактические мероприятия запланированы и в селе Мовчаны. Работы также продлятся с 09:00 до 17:00. На время проведения технического обслуживания электросетей по определенным оператором системы распределения адресам:
- Гагарина — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 500
- Гоголя — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16
- Жовтнева — 1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 41, 48, 505
- Зарична — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21
- Колгоспна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 19
- Леси Украинкы — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12
- Лины Костенко — 1, 2, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 501
- Лисова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- Соборна — 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 504
- Сонячна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16
- Шевченка — 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 500
- Шкильна — 16
- Щаслыва — 1, 2, 3, 8, 10, 14, 18.
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