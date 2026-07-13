Графики отключения света в Черкасской области на 14 июля продлятся в десятках домов.

Украинцам показали, каковы плановые графики отключения света в Черкасской области на 14 июля, сообщает издание Politeka.net.

Жители ряда населенных пунктов предупредили о плановых графиках отключения света, которые состоятся 14 июля в связи с проведением ремонтных работ на электросетях. Это должно повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

По информации «Черкассыоблэнерго», в селе Вязивок плановые работы продлятся с 09:00 до 16:00. В настоящее время без электроснабжения останутся отдельные дома по адресам:

Заводянская - 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 106, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 125, 129, 133, 135, 5 14 149, 153, 155, 157.

В селе Млиив ремонтные бригады также будут работать с 09:00 до 16:00. Временные отключения электроэнергии запланированы на отдельных улицах, где без света останутся дома по адресам:

Буркута — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 63А, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105

Мыру — 78, 94, 96, 100, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 149.

В селе Городыще плановые работы продлятся с 09:00 до 16:30. На время ремонта электроэнергию отключат на следующих улицах:

В. Чорновола — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 2Б, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 55А

Коцюбынського — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 36

Мыру — 122, 151, 153, 155, 157.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черкасской области: о каких нюансах стало известно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черкасской области: какие нюансы стали известны жителям.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Черкассах: горожанам озвучили, сколько могут стоить билеты.