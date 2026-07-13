Графики отключения света в Николаевской области на 14 июля продлятся много часов.

Жителей Николаевской области предупредили о плановых графиках отключения света, запланированных на 14 июля в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 14 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Такие меры необходимы для повышения надежности электроснабжения, снижения риска аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы электросетей в будущем.

По информации АО «Николаевоблэнерго», 14 июля с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в поселке Новофедоривка. Электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей, проживающих по следующим адресам:

Мыру — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 49

Графики отключения света в Николаевской области на 14 июля также охватят село Новосилля. Обестоки будут продолжаться с 09:00 до 17:00 часов на улице:

Зелена — 1, 10, 15, 17, 25, 27, 28, 29, 32, 35

Кроме того, плановые работы в этот же день будут проводиться в селе Володымыривка. Здесь графики отключения света также будут действовать с 09:00 до 17:00, а временные ограничения электроснабжения коснутся отдельных домов на таких улицах:

Ликарняна — 1

Набережна — 146

Нагорна — 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 94, 98, 100, 107, 109, 111, 117, 119, 123, 179А

Обрия — 1

Осыпенка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64.

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