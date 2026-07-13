Графіки відключення світла у Миколаївській області на 14 липня триватимуть багато годин.

Жителів Миколаївської області попередили про планові графіки відключення світла, які заплановані на 14 липня у низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 14 липня вводяться в межах планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Такі заходи є необхідними для підвищення надійності електропостачання, зниження ризику аварійних ситуацій і забезпечення стабільної роботи електромереж у майбутньому.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 14 липня з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селищі Новофедорівка. Електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів, які проживають за такими адресами:

Миру — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 49

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 14 липня також охоплять село Новосілля. Знеструмлення будуть тривати з 09:00 до 17:00 години на вулиці:

Зелена — 1, 10, 15, 17, 25, 27, 28, 29, 32, 35

Крім того, планові роботи цього ж дня проводитимуться у селі Володимирівка. Тут графіки відключення світла також діятимуть з 09:00 до 17:00, а тимчасові обмеження електропостачання торкнуться окремих будинків на таких вулицях:

Лікарняна — 1

Набережна — 146

Нагорна — 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 94, 98, 100, 107, 109, 111, 117, 119, 123, 179А

Обрія — 1

Осипенка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64.

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