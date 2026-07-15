Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно найти как в небольших населенных пунктах, так и в областном центре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным в нескольких общинах, где владельцы частных домов готовы временно принять людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, передает издание Politeka.

Один из вариантов расположен в селе Потоки Жмеринского района. Там предлагают дом с четырьмя комнатами, рассчитанный примерно на пятерых жителей. В доме есть печное отопление, колодец, хозяйственные постройки, погреб, огород и фруктовый сад. В то же время, централизованное водоснабжение и газоснабжение отсутствуют. Будущих жителей просят бережно относиться к имуществу и поддерживать порядок.

Еще одно предложение доступно в Виннице. Женщина с ребенком может заселиться без дополнительных трат, если согласится на предложенные условия проживания.

Отдельный вариант есть в селе Гоноровка Ямпольского района. Для семьи подготовили дом с четырьмя комнатами, печным отоплением, водоснабжением, гаражом и земельным участком площадью около 30 соток. Санузел расположен во дворе.

В то же время бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно найти как в небольших населенных пунктах, так и в областном центре. Условия обитания зависят от конкретного предложения, поэтому перед переездом рекомендуют уточнять все детали.

Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют следить за новыми объявлениями и заранее связываться с владельцами для подтверждения актуальности информации.

Специалисты также рекомендуют не откладывать обращение, поскольку отдельные предложения могут быстро становиться недоступными.

Источник: Допомагай

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