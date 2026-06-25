Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области также доступно через общины и волонтерские инициативы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области предлагают в общинах региона, где доступны частные дома с базовыми условиями проживания для семей и отдельных переселенцев, сообщает Politeka.

В Ямпольском районе, село Гоноровка, по улице Молодежная доступный дом для семьи с детьми. Жилье рассчитано на четыре человека, состоит из четырех комнат, имеет печное отопление на дровах, воду, гараж и огород площадью 30 соток. Туалет расположен во дворе, проживание возможно на любой срок.

Другой вариант в Жмеринском районе, село Потоки, предполагает жилье для пяти человек. Дом построен в 1987 году, имеет четыре комнаты, веранду, две летние кухни, сараны и погреб. На территории есть колодец, сад и огород. Газа и централизованного водоснабжения нет, отопление печное. Владельцы отмечают необходимость ухода за имуществом и ответственного отношения к проживанию.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области также доступно через общины и волонтерские инициативы, которые помогают с размещением в коммунальных учреждениях или частном секторе.

Поиск вариантов возможен через контакт-центры в областях и территориальных общинах, где консультируют по имеющимся местам и условиям поселения. Также работают онлайн-платформы, в частности сервис «Прихисток», где публикуют объявления о свободных жилых местах с фильтрами для поиска.

Дополнительно можно воспользоваться волонтерской платформой «Допомагай» или телеграмм-ботом «Турботник», которые помогают найти временное жилье или необходимые вещи и предоставляют контакты координаторов для оперативной связи.

Источник: Помогай , Действие

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