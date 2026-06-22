Денежная помощь на ребенка для ВПЛ в Винницкой области не зависит от совокупного дохода семьи, изменившегося в 2026 году.

В 2026 года изменилась система денежной помощи для ВПЛ в Винницкой области, больше украинцев получит поддержку, пишет Politeka.net.

Рассказываем поподробнее, что об этом известно.

С февраля введена новая выплата в размере 3000 грн ежемесячно на ребенка-ВПЛ, цель которого компенсировать затраты на аренду жилья. Ожидается, что программа охватит более 400 тысяч детей, нуждающихся в поддержке в условиях новых экономических реалий.

Денежная помощь на ребенка для ВПЛ в Винницкой области не зависит от совокупного дохода семьи, что позволит многим семьям получить финансовую поддержку.

Для финансирования этого проекта было перераспределено около 7 млрд. грн. Кроме новых выплат, остаются стандартные выплаты на проживание, которые составляют 2000 грн для взрослых, а также 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью. Важно отметить, что помощь назначается на 6 месяцев.

В рамках обновленной системы изменены критерии оценки доходов для назначения базовой помощи. Теперь среднемесячный доход в расчете на одного человека не должен превышать 10 380 гривен — эта сумма соответствует четырем прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность.

Кроме доходов, государство усилило и имущественный контроль во избежание злоупотреблений при получении социальной поддержки. Помощь могут не назначить или прекратить ее выплату, если за последние три месяца члены семьи совершили значительные финансовые операции или приобретения.

В частности, основанием для отказа или отмены выплат является, если семья:

приобрела автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад;

купила недвижимость или земельный участок на сумму свыше 100 000 гривен;

имеет банковские депозиты на сумму более 100 000 гривен;

совершила покупку иностранной валюты или банковских металлов на сумму свыше 100 000 гривен (исключение составляют расходы на лечение или образование);

владеет жильем на безопасных территориях с площадью более 13,65 м² на одного человека.

Категории, которым выплаты продолжают автоматически, независимо от дохода, включают:

пенсионеров (с выплатой до 10 380 грн);

лиц с инвалидностью I и II групп;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (до 23 лет);

родителей-воспитателей, приемных родителей и опекунов.

Источник: Факты.

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