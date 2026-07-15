Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти як у невеликих населених пунктах, так і в обласному центрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним у кількох громадах, де власники приватних будинків готові тимчасово прийняти людей, які через війну були змушені залишити свої домівки, передає видання Politeka.

Один із варіантів розташований у селі Потоки Жмеринського району. Там пропонують будинок із чотирма кімнатами, розрахований приблизно на п'ятьох мешканців. Оселя має пічне опалення, криницю, господарські споруди, погріб, город і фруктовий сад. Водночас централізоване водопостачання та газопостачання відсутні. Майбутніх мешканців просять дбайливо ставитися до майна й підтримувати порядок.

Ще одна пропозиція доступна у Вінниці. Жінка з дитиною може заселитися без додаткових витрат, якщо погодиться на запропоновані умови проживання.

Окремий варіант є у селі Гонорівка Ямпільського району. Для родини підготували будинок із чотирма кімнатами, пічним опаленням, водопостачанням, гаражем і земельною ділянкою площею близько 30 соток. Санвузол розташований на подвір'ї.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти як у невеликих населених пунктах, так і в обласному центрі. Умови проживання залежать від конкретної пропозиції, тому перед переїздом рекомендують уточнювати всі деталі.

Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за новими оголошеннями та завчасно зв'язуватися з власниками для підтвердження актуальності інформації.

Фахівці також рекомендують не відкладати звернення, оскільки окремі пропозиції можуть швидко ставати недоступними.

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Вінницькій області: через нові ліміти переселенці ризикують залишитися без виплат, що відомо