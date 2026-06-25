Новый график движения транспорта в Виннице учитывает текущие перекрытия и обеспечивает объезд центральной части без полной остановки сообщения.

С 26 июня в центре города начинает действовать новый график движения транспорта в Виннице , введенный из-за ремонтных работ на перекрестке Соборной и Театральной, которые продлятся до 2 июля, передает Politeka.

В городском совете сообщили, что на этом участке производятся выравнивание брусчатки и усиление основания дорожного полотна под историческим покрытием. Работы стартовали еще 10 июня и сейчас переходят в наиболее сложную фазу.

Временные ограничения будут действовать ежедневно с 08.00 26 июня до 08.00 2 июля. В этот период часть проезда на перекрестке Соборной и Театральной перекроют по направлению к Центральному мосту. Отдельно закроют Театральный отрезок между Гоголя и Соборной.

В мэрии объясняют, что вмешательство необходимо из-за критического состояния покрытия. Чтобы избежать повторного перекрытия в будущем, основу решили усилить сразу под оставляющим на месте историческим камнем.

Для водителей предусмотрены альтернативные маршруты. Движение в сторону Центрального моста организуют через улицы Гоголя, Степана Бандеры, Владислава Городецкого, Князей Кориатович и Оводова. В направлении Киевского моста рекомендовано двигаться через Хмельницкое и Магистратское шоссе.

Общественный транспорт продолжит курсировать по схеме, действующей с 10 июня. В частности, троллейбусы №3, №9, №13 и №15 остаются на объездных маршрутах в направлении Киевской. Другие автобусные, трамвайные и троллейбусные рейсы будут работать без изменений.

Как уточнили в горсовете, новый график движения транспорта в Виннице учитывает текущие перекрытия и обеспечивает объезд центральной части без полной остановки сообщения.

Также временно перенесут остановку «Майдан Небесной Сотни» на нечетной стороне Соборной — ее сместят поближе к трамвайной остановке с тем же названием.

После завершения работ дорожное покрытие и схема движения вернутся в привычный режим, а ограничение будет снято.

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