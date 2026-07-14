Графики отключения света в Черниговской области на 15 июля вводятся по отдельным адресам.

Графики отключения света в Черниговской области на 15 июля продлятся много часов подряд и охватят десятки адресов, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 15 июля вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ по воздушным линиям электропередачи. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание сетей, замену отдельных элементов оборудования и другие работы, необходимые для повышения надежности электроснабжения.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», будут выключать электричество в пгт Варва. Здесь ремонтные работы продлятся с 08:00 до 19:00, а без электроснабжения временно останутся жильцы домов, расположенных на таких улицах:

2-й Мыру 1, 2, 3, 14, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 10/3, 12А, 14А, 16/12, 40/9, 46Б, 48А, 48Б, 48В, 54/22, 64А

Васыля Тарновського 2, 2А

Вячеслава Носенка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 7/1

Зарична 3А

Захысныкив Украины 1

Злагоды 31/2

И. Кондратця 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 29,

31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 41А

Лютневого Повстання 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 19А

Маяковського 2

Мыру 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 74, 14А, 16А, 18А, 48/47, 48А, 62/1, 64А

Пылыпенко 1, 3, 5, 8, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 40А

Промыслова 17

Репина 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 3А

Садова 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 3А

Шевченка 17, 18, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 23А, 38А

Шевченко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 37, 39, 36А.

Ремонтные бригады будут работать в пгт Носивка. Здесь отключения электроэнергии также запланированы с 08:00 до 19:00. Временные ограничения коснутся жителей улицы:

Б. Хмельныцького 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 40А, 41А, 73А

Вокзальна 284В

Нижынськый Шлях 6, 8, 10, 12

Садова 39

Графики отключения света в Черниговской области на 15 июля продлятся в части пгт Кулыкивка. Выключать электричество с 09:00–19:00. Обесточенными будут следующие улицы:

Артамонова 30

Вокзальна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 1А, 1Д, 20, 22, 3А, 5А, 11А, 12А

Вячеслава Чорновола 1–19, 21, 23, 25, 27, 1А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 10А, 27А, 27Б, 33А

Лугова 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11А, 12В, 13А, 13Б, 14А, 14Б, 19А, 21А, 23А, 26А, 42А

Мыру 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 7Б, 7В, 9А, 27А, 45А, 48А, 72А

Мыхайла Грушевського 16, 16А

Нова 17, 21, 24, 26

Партызанська 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 22А, 23А, 27А

Перемогы 3, 18Г

Робоча 1, 2

Сичова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 18А, 20Б.

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