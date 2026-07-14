Графики отключения света в Черниговской области на 15 июля продлятся много часов подряд и охватят десятки адресов, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Черниговской области на 15 июля вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ по воздушным линиям электропередачи. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание сетей, замену отдельных элементов оборудования и другие работы, необходимые для повышения надежности электроснабжения.
По информации АТ «Черниговоблэнерго», будут выключать электричество в пгт Варва. Здесь ремонтные работы продлятся с 08:00 до 19:00, а без электроснабжения временно останутся жильцы домов, расположенных на таких улицах:
- 2-й Мыру 1, 2, 3, 14, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 10/3, 12А, 14А, 16/12, 40/9, 46Б, 48А, 48Б, 48В, 54/22, 64А
- Васыля Тарновського 2, 2А
- Вячеслава Носенка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 7/1
- Зарична 3А
- Захысныкив Украины 1
- Злагоды 31/2
- И. Кондратця 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 29,
- 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 41А
- Лютневого Повстання 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 19А
- Маяковського 2
- Мыру 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 74, 14А, 16А, 18А, 48/47, 48А, 62/1, 64А
- Пылыпенко 1, 3, 5, 8, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 40А
- Промыслова 17
- Репина 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 3А
- Садова 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 3А
- Шевченка 17, 18, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 23А, 38А
- Шевченко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 37, 39, 36А.
Ремонтные бригады будут работать в пгт Носивка. Здесь отключения электроэнергии также запланированы с 08:00 до 19:00. Временные ограничения коснутся жителей улицы:
- Б. Хмельныцького 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 40А, 41А, 73А
- Вокзальна 284В
- Нижынськый Шлях 6, 8, 10, 12
- Садова 39
Графики отключения света в Черниговской области на 15 июля продлятся в части пгт Кулыкивка. Выключать электричество с 09:00–19:00. Обесточенными будут следующие улицы:
- Артамонова 30
- Вокзальна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 1А, 1Д, 20, 22, 3А, 5А, 11А, 12А
- Вячеслава Чорновола 1–19, 21, 23, 25, 27, 1А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 10А, 27А, 27Б, 33А
- Лугова 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11А, 12В, 13А, 13Б, 14А, 14Б, 19А, 21А, 23А, 26А, 42А
- Мыру 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 7Б, 7В, 9А, 27А, 45А, 48А, 72А
- Мыхайла Грушевського 16, 16А
- Нова 17, 21, 24, 26
- Партызанська 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 22А, 23А, 27А
- Перемогы 3, 18Г
- Робоча 1, 2
- Сичова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 18А, 20Б.
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