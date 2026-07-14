Жителям населенных пунктов, которые попали в графики отключения света в Черкасской области на 15 июля, рекомендуют быть готовыми.

Графики отключения света в Черкасской области на 15 июля будут продолжаться по отдельным адресам из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Все работы плановые и необходимые для стабильной работы энергосистемы. Жителям населенных пунктов, которые попали в графики отключения света в Черкасской области на 15 июля, рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые электроприборы, а также учесть часы отсутствия электроэнергии при планировании своего дня.

По информации ПАТ «Черкассыоблэнерго», в селе Деренковець ремонтные работы продлятся с 09:00 до 17:00. В этот период электроснабжение будет временно прекращено для потребителей, проживающих по адресам:

Робоча — 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Центральна — 49, 84, 87, 89, 100, 104

Молодижна — 2, 4, 7, 11, 15

Кроме того, графики отключения света на 15 июля будут действовать и в селе Переможынци. Здесь ремонтные бригады будут работать с 08:00 до 17:00, а на время проведения работ электроэнергию временно отключат по следующим адресам:

Гайова — 3, 10, 12, 13, 18

Центральна — 12, 22, 23

Чехова — 15, 22

Чехова (пров.) — 4, 6, 12

В селе Черепын плановые ремонтные работы также будут выполняться с 08:00 до 17:00. Из-за проведения технического обслуживания без света временно останутся жильцы отдельных домов на улицах:

Назаривська — 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 42, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 89

Кулишенка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28

Роенка — 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Т. Шевченка — 64, 66, 71, 74, 76, 77, 78, 86, 97, 99, 101, 103, 107, 108, 109, 111, 115, 120

Садовый (пров.) — 5, 13

Крыныци (пров.) — 2, 3, 6, 8, 10

Т. Шевченка (пров.) — 13.

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