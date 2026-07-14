Графики отключения света в Николаевской области на 15 июля позволит энергетикам проверить состояние оборудования и выполнить важные работы.

Украинцам раскрыли, какими будут графики отключения света, которые продлятся в Николаевской области на 15 июля, сообщает Politeka.net.

Графика отключения света в Николаевской области на 15 июля позволит энергетикам проверить состояние оборудования, заменить изношенные элементы сети и устранить потенциальные неисправности. В результате это должно повысить надежность электроснабжения, минимизировать риск аварийных отключений и обеспечить бесперебойную работу электросетей в дальнейшем.

По информации АО «Николаевоблэнерго», 15 июля ремонтные бригады будут работать в поселке Бобрык. Здесь с 08:00 до 17:00 электроснабжение временно прекратят по следующим адресам:

Загребельного — 10, 11, 12, 15

Молодижна — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 32, 34, 37, 38

Робитныча — 2, 3, 7, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32

Плановые графики отключения света в Николаевской области на 15 июля будут также касаться села Острогирське. Здесь ремонтные работы запланированы с 08:00 до 17:00, а без электроэнергии временно останутся жильцы.

Балкова — 1, 2, 3, 4, 6

Мыру — 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26А, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 34А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61Б, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 27Б, 28, 29, 33

Чумацька — 1, 3, 4, 5, 6

С 08:00 до 17:00 не будет электричества в селе Федоривка, обесточат следующие улицы:

Мыру — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 55

Молодижна — 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 38, 39, 58

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

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