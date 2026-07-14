Графики отключения света в Днепропетровской области на 15 июля вводятся по многим адресам.

Украинцев предупредили о графиках отключения света в Днепропетровской области на 15 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 15 июля вводятся из-за проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Такие меры позволяют повысить надежность электроснабжения, снизить риск аварийных ситуаций и обеспечить стабильную работу энергетической инфраструктуры.

Согласно обнародованному графику, в селе Васыливка электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 19:00 часов. Временные ограничения коснутся ул. Березнева - 11/В

В селе Попасне отключение будут продолжаться в тот же период — с 08:00 до 19:00 . Без электроэнергии останутся отдельные дома на улицах:

Родзянко — 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 98

Садова — 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 66, 68, 70, 76

В селе Днипровське ремонтные работы запланированы с 09:00 до 17:00. На время их проведения электроснабжение будет приостановлено на улицах:

Нова — 1

Центральна — 15А, 19

Наибольший объем плановых работ энергетики будет проведен в Короливка. Здесь отключения электроэнергии будут продолжаться с 08:00 до 19:00 и охватят десятки жилых домов на разных улицах населенного пункта.

Именно этот населенный пункт станет одним из наиболее масштабных по количеству адресов, которые попадут под ограничения электроснабжения. обесточивание будут продолжаться по следующим адресам:

Актывна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29

Крымська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Пушкина — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32/А, 37.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"



Источник: Губинисская территориальная община.

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