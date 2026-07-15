Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области будет автоматически продлена еще на шесть месяцев для некоторых людей.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области может оказаться в том числе пенсионерам, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают работать официально, сообщает Politeka.

В то же время, для сохранения выплат необходимо соответствовать определенным законодательством условиям, сообщает Politeka.

Механизм предоставления такой поддержки регулируется правительственным постановлением, принятым после начала полномасштабного вторжения. Документ определяет порядок назначения и продления помощи гражданам, имеющим статус внутриперемещенных лиц.

В Пенсионном фонде Украины напоминают , что части переселенцев выплаты продолжают автоматически. Для этого не нужно повторно обращаться в уполномоченные органы или подавать новые документы. Такой порядок распространяется и на людей пенсионного возраста, если они отвечают установленным критериям.

Основным условием остается размер пенсионного довольствия. Право на автоматическое продление пособия имеют граждане, чья пенсия не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот предел составляет 10 380 гривен в месяц.

Отдельно в ведомстве разъяснили ситуацию по трудоустроенным пенсионерам. Наличие официальной работы, заключенного трудового договора или получения заработной платы не лишает человека права на пособие для переселенцев.

Таким образом, пенсионеры со статусом ВПЛ, работающие и одновременно получающие пенсию в пределах установленного лимита, могут рассчитывать на автоматическое продление денежной помощи в Днепропетровской области еще на шесть месяцев.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что при принятии решения о дальнейшем начислении пособия определяющим фактором остается именно размер пенсии. Если этот показатель отвечает требованиям, официальное трудоустройство не помешает получению государственной поддержки.

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