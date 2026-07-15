Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області буде автоматично продовжена ще на шість місяців для деяких людей.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області може надавитися в тому числі пенсіонерам, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати офіційно, повідомляє Politeka.

Водночас для збереження виплат необхідно відповідати визначеним законодавством умовам, повідомляє Politeka.

Механізм надання такої підтримки регулюється урядовою постановою, ухваленою після початку повномасштабного вторгнення. Документ визначає порядок призначення та продовження допомоги громадянам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

У Пенсійному фонді України нагадують, що частині переселенців виплати продовжують автоматично. Для цього не потрібно повторно звертатися до уповноважених органів чи подавати нові документи. Такий порядок поширюється і на людей пенсійного віку, якщо вони відповідають встановленим критеріям.

Основною умовою залишається розмір пенсійного забезпечення. Право на автоматичне продовження допомоги мають громадяни, чия пенсія не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця межа становить 10 380 гривень на місяць.

Окремо у відомстві роз’яснили ситуацію щодо працевлаштованих пенсіонерів. Наявність офіційної роботи, укладеного трудового договору чи отримання заробітної плати не позбавляє людину права на допомогу для переселенців.

Таким чином, пенсіонери зі статусом ВПО, які працюють і водночас отримують пенсію в межах встановленого ліміту, можуть розраховувати на автоматичне продовження грошової допомоги в Дніпропетровській області ще на шість місяців.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що під час ухвалення рішення про подальше нарахування допомоги визначальним фактором залишається саме розмір пенсії. Якщо цей показник відповідає вимогам, офіційне працевлаштування не стане перешкодою для отримання державної підтримки.

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