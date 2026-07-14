Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяют через местные партнерские организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области продолжают выдавать в рамках гуманитарной программы, реализуемой Всемирной продовольственной программой ООН вместе с партнерскими организациями, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в дополнительной помощи.

Продовольственные наборы формируют так, чтобы обеспечить основные потребности пищи примерно на месяц. В комплекты включают товары длительного хранения, покрывающие значительную часть суточной нормы калорий для взрослого человека.

В свертках предусмотрены мука, гречка, пшено, овсяные хлопья, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, соль, а также мясные и бобовые консервы. Такой склад позволяет хранить запасы без особых условий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяют через местные партнерские организации. Одним из координаторов программы является благотворительная организация ADRA, отвечающая за логистику, организацию выдачи и взаимодействие с получателями.

Проект также включает Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую и Харьковскую области. Порядок оказания поддержки зависит от ситуации в конкретном обществе, количества заявок и имеющегося гуманитарного ресурса.

В разных населённых пунктах могут действовать отдельные условия получения помощи. В одних общинах наборы доступны более широкому кругу жителей, в других применяют определенные критерии в соответствии с уровнем социальной уязвимости.

Для уточнения графика выдачи, списка необходимых документов и других деталей работает горячая линия. Представители гуманитарной миссии сообщают, что дальнейшие изменения или расширения программы будут информированы через официальные каналы.

Джерело: ВПП ООН

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