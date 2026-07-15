Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные сервисы, среди которых платформы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается доступным благодаря частным инициативам и специализированным онлайн-платформам, где регулярно появляются новые предложения для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Один из таких вариантов предлагают в селе Вольнокурьяновское Запорожского района, примерно в 30 километрах от областного центра. Владелец готов бесплатно предоставить отдельную комнату женщине со статусом внутренне перемещенного лица.

Проживание рассчитано на одного человека без ограничений по времени. По словам хозяина, он ищет женщину от 27 до 45 лет без вредных привычек, которая сможет помогать с повседневными домашними делами.

Дом имеет три комнаты, одна из них проходная. Отопление производится дровами, поэтому их необходимо заготавливать самостоятельно. Санузел обустроен во дворе, а еду можно готовить на газовом баллоне или печи.

Дом обеспечен доступом в интернет, генератором, холодильником, морозильной камерой и микроволновой печью. На территории также содержатся домашние животные.

Владелец сообщил, что при необходимости может помочь с продуктами первой необходимости, а также предоставить справку по проживанию для дальнейшего оформления документов.

В то же время Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные сервисы, среди которых платформы «Прихисток», «Допомагай» и телеграмм-бот «Турботник». Эти ресурсы регулярно публикуют новые объявления и контакты для связи.

Специалисты рекомендуют перед заселением внимательно ознакомиться с условиями, уточнить все детали, проверить актуальность предложения и пользоваться только проверенными источниками информации. Также стоит заранее узнать наличие свободных мест и возможные дополнительные требования.

Источник: Допомагай, Дія

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