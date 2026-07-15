Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані сервіси, серед яких платформи.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним завдяки приватним ініціативам та спеціалізованим онлайн-платформам, де регулярно з’являються нові пропозиції для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із таких варіантів пропонують у селі Вільнокур’янівське Запорізького району, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Власник готовий безоплатно надати окрему кімнату жінці зі статусом внутрішньо переміщеної особи.

Проживання розраховане на одну людину без обмежень у часі. За словами господаря, він шукає жінку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок, яка зможе допомагати з повсякденними домашніми справами.

Будинок має три кімнати, одна з них є прохідною. Опалення здійснюється дровами, тому їх необхідно заготовляти самостійно. Санвузол облаштований на подвір’ї, а їжу можна готувати на газовому балоні або печі.

Оселю забезпечено доступом до інтернету, генератором, холодильником, морозильною камерою та мікрохвильовою піччю. На території також утримуються домашні тварини.

Власник повідомив, що за потреби може допомогти з продуктами першої необхідності, а також надати довідку про проживання для подальшого оформлення документів.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані сервіси, серед яких платформи «Прихисток», «Допомагай» та телеграм-бот «Турботник». На цих ресурсах регулярно публікують нові оголошення та контакти для зв’язку.

Фахівці рекомендують перед заселенням уважно ознайомитися з умовами, уточнити всі деталі проживання, перевірити актуальність пропозиції та користуватися лише перевіреними джерелами інформації. Також варто заздалегідь дізнатися про наявність вільних місць і можливі додаткові вимоги.

Джерело: Допомагай, Дія

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