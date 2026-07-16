По десяткам адресов в Запорожье вводят плановые графики отключения света на 17 июля, которые продлятся из-за проводимых энергетиками работ, пишет Politeka.net.

Следует подготовиться к графикам отключения света в Запорожье на 17 июля, зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть часы отключений при планировании работы, бытовых делах и поездках.

АО «Запорожьеоблэнерго» предупредило , что графики отключения света в Запорожье на 17 июля продлятся с 6 до 20 часов. На 14 часов обесточенными останутся такие улицы:

  • Васылиивська — 1–7, 2–8
  • Весняна (Садова) — 1, 3, 6
  • Загорська — 1, 1А, 1Б, 2–10, 3–13, 15, 15А
  • Молочанська (Академика Грекова) — 2–6, 3, 5, 9, 9А
  • Наталиивська — 2–6, 8, 10–18
  • Никопольська — 4, 5–17, 8
  • Орихивська — 1–5, 2–6
  • Пшенычна — 4, 7, 9, 11, 42, 44
  • Кремино — 1, 1Б, 2, 3, 4/7, 5/1, 5А, 7–19, 8А, 10–14, 18, 20, 21, 22, 25, 25А, 26–38, 27–31, 37
  • Кремино (Мокрянськый карьер-2) — 6
  • пров. Дружный (Кремино) — 47, 146
  • пров. Заможный (Кремино) — 36, 73, 77
  • пров. Золотый (Кремино) — 22, 24
  • пров. Свитлый (Кремино) — 88, 101

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Кроме того, еще один этап отключения света будет продолжаться с 09:00 до 16:00. В настоящее время электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:

  • Бельфорськый (Пишохидный) — 2–6
  • Автомобильна (Цымлянська) — 7, 23, 25, 27
  • Грыгория Квітки-Основяненка (Петровського) — 202
  • Грыгория Нелюбова (Толбухина) — 73–111, 78–120
  • Дудикіна — 15, 17, 19, 19А, 21, 21А, 25
  • Экскаваторна — 9
  • Экспресивська — 6, 26
  • Замкнута — 1–45, 2–8, 10, 12–26
  • Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34
  • Калиброва — 8, 8А, 10, 13, 13А, 15, 15А
  • Кыяшка — 38, 40, 42
  • Латвийська — 8А, 16
  • Міцна — 24–32, 33–39
  • Пидпрыемныцька (Зейська) — 3, 6
  • Реактывна — 1
  • Ремисныча — 2
  • Руставели — 59–65, 60–66, 67
  • Теплобудівна — 20, 20–22, 22, 28, 30
  • Троицька (Чекистив) — 23
  • Тролейбусна — 1, 34, 34А, 36
  • Феодосийська — 2, 3, 3А, 5
  • пр. Моторобудивныкив — 111–145
  • пр. Соборный — 39.

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