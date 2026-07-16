Следует подготовиться к графикам отключения света в Запорожье на 17 июля.

По десяткам адресов в Запорожье вводят плановые графики отключения света на 17 июля, которые продлятся из-за проводимых энергетиками работ, пишет Politeka.net.

Следует подготовиться к графикам отключения света в Запорожье на 17 июля, зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть часы отключений при планировании работы, бытовых делах и поездках.

АО «Запорожьеоблэнерго» предупредило , что графики отключения света в Запорожье на 17 июля продлятся с 6 до 20 часов. На 14 часов обесточенными останутся такие улицы:

Васылиивська — 1–7, 2–8

Весняна (Садова) — 1, 3, 6

Загорська — 1, 1А, 1Б, 2–10, 3–13, 15, 15А

Молочанська (Академика Грекова) — 2–6, 3, 5, 9, 9А

Наталиивська — 2–6, 8, 10–18

Никопольська — 4, 5–17, 8

Орихивська — 1–5, 2–6

Пшенычна — 4, 7, 9, 11, 42, 44

Кремино — 1, 1Б, 2, 3, 4/7, 5/1, 5А, 7–19, 8А, 10–14, 18, 20, 21, 22, 25, 25А, 26–38, 27–31, 37

Кремино (Мокрянськый карьер-2) — 6

пров. Дружный (Кремино) — 47, 146

пров. Заможный (Кремино) — 36, 73, 77

пров. Золотый (Кремино) — 22, 24

пров. Свитлый (Кремино) — 88, 101

Кроме того, еще один этап отключения света будет продолжаться с 09:00 до 16:00. В настоящее время электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:

Бельфорськый (Пишохидный) — 2–6

Автомобильна (Цымлянська) — 7, 23, 25, 27

Грыгория Квітки-Основяненка (Петровського) — 202

Грыгория Нелюбова (Толбухина) — 73–111, 78–120

Дудикіна — 15, 17, 19, 19А, 21, 21А, 25

Экскаваторна — 9

Экспресивська — 6, 26

Замкнута — 1–45, 2–8, 10, 12–26

Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34

Калиброва — 8, 8А, 10, 13, 13А, 15, 15А

Кыяшка — 38, 40, 42

Латвийська — 8А, 16

Міцна — 24–32, 33–39

Пидпрыемныцька (Зейська) — 3, 6

Реактывна — 1

Ремисныча — 2

Руставели — 59–65, 60–66, 67

Теплобудівна — 20, 20–22, 22, 28, 30

Троицька (Чекистив) — 23

Тролейбусна — 1, 34, 34А, 36

Феодосийська — 2, 3, 3А, 5

пр. Моторобудивныкив — 111–145

пр. Соборный — 39.

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