Варто підготуватися до графіків відключення світла в Запоріжжі на 17 липня.

За десятками адрес у Запоріжжі вводять планові графіки відключення світла на 17 липня, які триватимуть через роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Варто підготуватися до графіків відключення світла в Запоріжжі на 17 липня, зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати години відключень під час планування роботи, побутових справ і поїздок.

АТ «Запоріжжяобленерго» попередило, що графіки відключення світла у Запоріжжі на 17 липня будуть тривати з 6 до 20 години. На 14 годин поспіль знеструмленими лишаться такі вулиці:

Василіївська — 1–7, 2–8

Весняна (Садова) — 1, 3, 6

Загорська — 1, 1А, 1Б, 2–10, 3–13, 15, 15А

Молочанська (Академіка Грекова) — 2–6, 3, 5, 9, 9А

Наталіївська — 2–6, 8, 10–18

Нікопольська — 4, 5–17, 8

Оріхівська — 1–5, 2–6

Пшенична — 4, 7, 9, 11, 42, 44

Креміно — 1, 1Б, 2, 3, 4/7, 5/1, 5А, 7–19, 8А, 10–14, 18, 20, 21, 22, 25, 25А, 26–38, 27–31, 37

Креміно (Мокрянський кар'єр-2) — 6

пров. Дружній (Креміно) — 47, 146

пров. Заможній (Креміно) — 36, 73, 77

пров. Золотий (Креміно) — 22, 24

пров. Світлий (Креміно) — 88, 101

Крім того, ще один етап відключення світла триватиме з 09:00 до 16:00. У цей час електропостачання буде тимчасово відсутнє за такими адресами:

Бельфорський (Пішохідний) — 2–6

Автомобільна (Цимлянська) — 7, 23, 25, 27

Григорія Квітки-Основ'яненка (Петровського) — 202

Григорія Нелюбова (Толбухіна) — 73–111, 78–120

Дудикіна — 15, 17, 19, 19А, 21, 21А, 25

Екскаваторна — 9

Експресівська — 6, 26

Замкнута — 1–45, 2–8, 10, 12–26

Івана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34

Каліброва — 8, 8А, 10, 13, 13А, 15, 15А

Кияшка — 38, 40, 42

Латвійська — 8А, 16

Міцна — 24–32, 33–39

Підприємницька (Зейська) — 3, 6

Реактивна — 1

Реміснича — 2

Руставелі — 59–65, 60–66, 67

Теплобудівна — 20, 20–22, 22, 28, 30

Троїцька (Чекістів) — 23

Тролейбусна — 1, 34, 34А, 36

Феодосійська — 2, 3, 3А, 5

пр. Моторобудівників — 111–145

пр. Соборний — 39.

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