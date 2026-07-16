В ряде населенных пунктов запланированы графики отключения света в Винницкой области на 17 июля.

Графики отключения света в Винницкой области на 17 июля носят плановый характер и будут действовать по многим адресам, пишет издание Politeka.net.

В ряде населенных пунктов запланированы графики отключения света в Винницкой области на 17 июля, связанные с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», плановые работы продлятся с 08:00 до 16:00, в связи с чем без света временно останутся отдельные дома в селе Вербивка. Обесточение будут по адресам:

Антонивська: 2, 6, 7, 9

Космонавтив: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83

Мыхайла Грушевського: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14А, 15, 16А, 17, 18, 20, 21, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 51

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 21, 22

В селе Вуглы с 08:00 до 16:00 часы отключения электроэнергии коснутся жителей улиц:

Лисова: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 67

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71

Прыдорожня: 1

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 25А, 28, 30

Также в этот период ремонтные бригады будут работать в селе Думенкы с 08:00 до 16:00 . Здесь временные ограничения электроснабжения будут введены для части потребителей, проживающих по адресам:

Ланська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 102, 104, 108, 110, 112, 115

Л.Украинкы: 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28, 32А, 40, 46, 47

Соборна: 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126А, 127, 128, 128А, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 179

Шевченка: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 40, 46, 48, 56, 60, 64, 66, 68

Плановые работы пройдут и в селе Лозовая. С 08:00 до 16:00 без электроэнергии останутся отдельные дома на улицах:

Дачна: 1, 1А, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 67, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 88, 92, 92А, 94

Молодижна: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10А, 13, 14А, 15, 15А, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 45А, 48, 49, 64, 74, 76, 195, 196, 197, 198, 199.

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