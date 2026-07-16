Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области продолжает оказываться благодаря благотворительным инициативам, обеспечивающим поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.
Социальные проекты подразумевают выдачу продуктовых наборов, горячих обедов и других необходимых ресурсов. К их реализации приобщаются благотворительные фонды, продовольственные банки и местные волонтерские организации.
Объем поддержки определяют в зависимости от потребностей получателей. Одни граждане получают большие свертки с продуктами, другим предоставляют бесплатное питание. Такой подход позволяет охватить больше людей, нуждающихся в помощи.
Сеть фудбанков в Украине постепенно расширяется. Ее принцип работы состоит в передаче пригодных к потреблению продуктов от производителей и торговых сетей находящимся в затруднительном положении. К этой системе уже присоединились общины южных регионов.
В то же время, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется после регистрации и подтверждения права на участие в программе. Представители социального сектора отмечают, что не все потенциальные получатели знают о доступных возможностях.
В состав наборов чаще всего входят крупы, макаронные изделия, мука, сахар, соль, растительное масло, консервы, а также отдельные средства личной гигиены. Комплектация зависит от имеющихся запасов и новых поставок.
Организаторы отмечают, что перед выдачей вся продукция проходит проверку качества, а товары с просроченным сроком годности не используются. Координацию программ осуществляют благотворительные организации, поддерживающие пожилых людей, переселенцев, лиц с инвалидностью, многодетные семьи и другие социально уязвимые категории.
Жителям региона советуют регулярно следить за новыми объявлениями, ведь график выдачи и условия участия могут обновляться.
Источник: 24 канал
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