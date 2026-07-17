Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области подразумевает разные суммы в зависимости от типа жилья.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области задело Жмеринское общество, где исполнительный комитет утвердил новую стоимость услуги по вывозу бытовых отходов, передает издание Politeka.

Обновленные расценки уже вступили в силу после принятия решения.

В городском совете объяснили, что пересмотр провели после анализа финансовых показателей предприятия «БРАВИС», обеспечивающего сбор и транспортировку мусора. Предыдущие расчеты больше не соответствовали реальным затратам на выполнение работ.

Основными факторами стали рост цен на топливо на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7%, повышение арендной платы за государственные участки на 21,5% и удорожание аренды специализированной техники на 50%. Также оказали влияние экологический сбор и увеличение минимальной заработной платы.

Информацию об этом предоставляет Жмеринское городское территориальное общество.

Кроме того, предприятие учло обновленный график вывоза бытовых отходов, что сказалось на производственных затратах и ​​общей экономике предоставления услуги.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предусматривает разные суммы в зависимости от типа жилья. Для жителей частного сектора ежемесячная плата будет составлять 56,94 гривны с человека, а жители многоквартирных домов будут платить 55,82 гривны.

В обществе подчеркивают, что корректировка необходима для поддержания стабильной работы предприятия, своевременного вывоза отходов и бесперебойного предоставления сервиса. В дальнейшем вопросы стоимости могут быть пересмотрены повторно, если экономические условия и уровень производственных затрат продолжат изменяться.

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