Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает в себя продуктовые наборы длительного хранения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области продолжает предоставляться в рамках программы Консорциума LINK, поддерживающей социально уязвимых жителей региона, сообщает Politeka.net.

Основной акцент сделан на общинах, наиболее пострадавших из-за войны.

Инициатива рассчитана на людей, потерявших часть доходов или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Прежде всего, поддержку направляют жителям прифронтовых территорий, где потребность остается особенно высокой.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, граждане с инвалидностью, одинокие опекуны, многодетные семьи, а также домохозяйства, чье помещение получило повреждения в результате обстрелов.

Для таких семей предусмотрено приоритетное рассмотрение обращений. Особое внимание уделяют населенным пунктам, которые испытали значительные разрушения и остаются в сложной ситуации безопасности.

Кроме того, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает в себя продуктовые наборы длительного хранения и самые необходимые товары для ежедневного пользования.

Активнее всего программу реализуют в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах, где из-за последствий боевых действий уровень потребности остается одним из самых высоких.

Организаторы отмечают, что главная цель проекта – поддержать домохозяйства и усилить местные механизмы социальной защиты. В то же время условия участия могут корректироваться в зависимости от ситуации и доступного финансирования.

Жителям региона рекомендуют регулярно проверять актуальные сообщения, ведь перечень общин и формат поддержки могут обновляться.

Источник: Angels of Salvation.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.