Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области продолжает предоставляться в рамках программы Консорциума LINK, поддерживающей социально уязвимых жителей региона, сообщает Politeka.net.
Основной акцент сделан на общинах, наиболее пострадавших из-за войны.
Инициатива рассчитана на людей, потерявших часть доходов или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Прежде всего, поддержку направляют жителям прифронтовых территорий, где потребность остается особенно высокой.
Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, граждане с инвалидностью, одинокие опекуны, многодетные семьи, а также домохозяйства, чье помещение получило повреждения в результате обстрелов.
Для таких семей предусмотрено приоритетное рассмотрение обращений. Особое внимание уделяют населенным пунктам, которые испытали значительные разрушения и остаются в сложной ситуации безопасности.
Кроме того, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает в себя продуктовые наборы длительного хранения и самые необходимые товары для ежедневного пользования.
Активнее всего программу реализуют в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах, где из-за последствий боевых действий уровень потребности остается одним из самых высоких.
Организаторы отмечают, что главная цель проекта – поддержать домохозяйства и усилить местные механизмы социальной защиты. В то же время условия участия могут корректироваться в зависимости от ситуации и доступного финансирования.
Жителям региона рекомендуют регулярно проверять актуальные сообщения, ведь перечень общин и формат поддержки могут обновляться.
Источник: Angels of Salvation.
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