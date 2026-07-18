Купить квартиру в Днепре все чаще интересует покупателей, ведь на местном рынке появились бюджетные варианты жилья по цене от 9-10 тысяч долларов, передает издание Politeka.

Одно из самых доступных предложений было выставлено на продажу на улице Выборгской. Двухкомнатная квартира площадью 32 квадратных метра расположена в цокольном этаже трехэтажного кирпичного дома. Центральное отопление отсутствует, но есть возможность обустроить индивидуальную систему. Объект также рассматривается для коммерческого использования.

Еще один вариант предлагают в АНД районе. Однокомнатное жилье площадью 22 квадратных метра продается в доме с ремонтом. Помещение находится после застройщика, имеет индивидуальное электрическое отопление и расположен рядом с магазинами, школой, поликлиникой и общественным транспортом.

Среди бюджетных лотов есть также смарт-обитель площадью 18,2 квадратного метра на Левом берегу. Здание капитально реконструировали, обустроили новую крышу, закрытую территорию, парковочные места и зону отдыха. Внутри уже выполнили часть ремонтных работ, установили бойлер, теплый пол и подготовили коммуникации.

Специалисты отмечают, что купить квартиру в Днепре остается популярным поисковым запросом среди ищущих доступную недвижимость для проживания или инвестиций. Самые низкие цены обычно относятся к компактным площадям или объектам, требующим дополнительных вложений.

Перед заключением сделки покупателям рекомендуют внимательно проверить техническое состояние квартиры, документы на право собственности и условия подключения всех необходимых коммуникаций.

Источник: olx.ua

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