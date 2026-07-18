Купити квартиру в Дніпрі дедалі частіше цікавить покупців, адже на місцевому ринку з'явилися бюджетні варіанти житла за ціною від 9 до 10 тисяч доларів, повідомляє Politeka.net.

Одну з найдоступніших пропозицій виставили на продаж на вулиці Виборзькій. Двокімнатне помешкання площею 32 квадратні метри коштує 10 тисяч доларів. Воно розташоване у цокольному поверсі триповерхового цегляного будинку. Центральне опалення відсутнє, однак є можливість облаштувати індивідуальну систему. Об'єкт також розглядають для комерційного використання.

Ще один варіант пропонують в АНД районі. Однокімнатне житло площею 22 квадратні метри продають за 9 тисяч доларів. Приміщення перебуває після забудовника, має індивідуальне електричне опалення та розташоване поруч із магазинами, школою, поліклінікою й громадським транспортом.

Серед бюджетних лотів є також смарт-оселя площею 18,2 квадратного метра на Лівому березі. Її власник також просить 9 тисяч доларів. Будівлю капітально реконструювали, облаштували новий дах, закриту територію, місця для паркування й зону відпочинку. Усередині вже виконали частину ремонтних робіт, встановили бойлер, теплу підлогу та підготували комунікації.

Фахівці зазначають, що купити квартиру в Дніпрі залишається популярним пошуковим запитом серед тих, хто шукає доступну нерухомість для проживання або інвестицій. Найнижчі ціни зазвичай стосуються компактних площ чи об'єктів, які потребують додаткових вкладень.

Перед укладанням угоди покупцям рекомендують уважно перевірити технічний стан помешкання, документи на право власності та умови підключення всіх необхідних комунікацій.

Джерело: olx.ua

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