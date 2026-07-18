Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно найти в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным благодаря предложениям от владельцев частных домов, которые готовы временно принимать людей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Politeka.net.

Один из вариантов расположен в селе Потоки Жмеринского района. Для проживания предлагают дом с четырьмя комнатами, рассчитанный примерно на пять человек. В доме есть печное отопление, колодец, хозяйственные помещения, погреб, огород и фруктовый сад. В то же время, централизованное водоснабжение и газоснабжение отсутствуют. Хозяева просят будущих жильцов бережно относиться к имуществу и поддерживать порядок.

Еще одно предложение доступно непосредственно в Виннице. Женщина вместе с ребенком может заселиться без дополнительной оплаты при соблюдении договоренностей с собственниками жилья.

В то же время бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области можно найти и в селе Гоноровка Ямпольского района. Для семьи подготовили дом с четырьмя комнатами, печным отоплением, водоснабжением, гаражом и земельным участком площадью около 30 соток. Санузел расположен во дворе.

Специалисты отмечают, что условия проживания могут отличаться в зависимости от конкретного предложения. Перед переездом рекомендуется уточнить все важные детали, проверить актуальность объявления и согласовать порядок заселения.

Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют не откладывать обращение к владельцам. Некоторые дома находят новых жителей в течение нескольких дней, а иногда даже быстрее.

Источник: Допомагай

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