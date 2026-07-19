Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно в разных форматах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове остается доступным благодаря новым предложениям от владельцев помещений в городе и окрестных населенных пунктах, которые готовы безвозмездно принимать людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Один из вариантов расположен в поселке Бабаи Харьковского района. Для проживания предлагают частный дом с двумя комнатами и кухней, рассчитанный на трех человек. Дом обеспечен газом и водой, однако требует косметического ремонта. Санузел обустроен во дворе, ванной комнаты нет.

Рядом с домом есть хозяйственные постройки, погреб и земельный участок. Недалеко находятся лес и озеро, а расстояние до Харькова составляет около 12 километров.

Еще одно предложение можно найти прямо в областном центре. Владелец готов предоставить трехкомнатную квартиру женщине с ребенком. Помещение оборудовано необходимой бытовой техникой, а также проживание вместе с домашними животными.

В то же время бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно и в формате отдельной комнаты в двухкомнатной квартире. Такой вариант рассчитан на женщину, которая сможет помогать пожилой хозяйке с повседневными делами. Постоянный уход при этом не требуется.

Специалисты рекомендуют перед заселением внимательно ознакомиться с условиями проживания, уточнить возможные сроки пребывания, обсудить все важные детали с владельцами и проверить актуальность объявления.

Список доступных предложений регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют не откладывать обращение, ведь отдельные варианты находят новых жителей в течение короткого времени.

Источник: Допомагай

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